В Краснодаре запустили два мобильных пункта вакцинации от коронавируса

В Краснодаре начали работу два мобильных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным властей края, они организованы на базе автомобилей «КамАЗ» с возможностью подключения к электрической сети. Для каждого мобильного пункта сформированы отдельные бригады медиков. Мобильные пункты будут работать на Главной городской площади Краснодара, а также возле ТРЦ «Красная Площадь».

Для того, чтобы поставить прививку от COVID-19 необходимо предоставить три документа – паспорт, страховой полис и СНИЛС. За первые два часа работы мобильных пунктов привились 20 человек. После первого укола выдается сертификат, по которому через 21 день в том же пункте можно поставить второй компонент прививки.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 19 января 2021 года прививки от COVID-19 получили 12 695 жителей Краснодарского края. Из них 3885 человек уже прошли полный курс вакцинации. Всего в край поступило около 20 тыс. доз вакцины от COVID-19. В регионе вакцинацию от COVID-19 проводят в 97 больницах и поликлиниках. В соответствии с федеральным планом до февраля 2021 года Краснодарский край получит более 200 тыс. доз вакцины от коронавируса.

20 января стало известно, что жители Краснодарского края могут записаться на вакцинацию от коронавируса на портале Госуслуг, по телефону или на сайтах медицинских организаций, где делают прививки от COVID-19, а также через МФЦ.

Алексей Белянин