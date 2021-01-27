Эксперт Роспотребнадзора назвал разобщение в праздники причиной спада заболеваемости

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что разобщение в праздники способствовали спаду заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, у людей в течение двух недель была низкая социальная активность — они реже пользовались общественным транспортом и находились в изоляции.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники»,— сказал господин Горелов «РИА Новости».

В России 26 января впервые с 3 ноября выявлено менее 19 тыс. зараженных коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 3 756 931 — это четвертое место в мире. Вместе с тем Россия поднялась на восьмое место в списке стран по числу смертей.

О том, как россияне настроены на вакцинацию,— в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».