В России впервые с 3 ноября выявлено менее 19 тыс. больных коронавирусом

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 18 241 человек, передает оперштаб по борьбе с инфекцией. Суточный прирост оказался меньше 19 тыс. заболевших впервые с 3 ноября. Накануне было выявлено 19 290 заболевших COVID-19 (+5,44%). Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 756 931.

Регионы с наибольшим числом заражений за сутки:

Москва — 2317 (917 825 за все время),

Санкт-Петербург — 1510 (323 219),

Московская область — 1129 (187 680),

Нижегородская область — 461 (82 086),

Воронежская область — 383 (56 324).

Умерли за прошедший день 564 человек (накануне — 456, +23,68%; рекорд — 635). Общее число умерших с коронавирусом достигло 70 482. Выздоровели за сутки 23 798 человек, за все время — 3 174 561.

Регионы с наибольшим числом смертей за сутки:

Москва — 70 (13 100),

Санкт-Петербург — 58 (9432),

Московская область — 35 (3581)

Ростовская область — 28 (2533),

Красноярский край — 26 (2216).

Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января. Как стало известно позднее, в Новокузнецке власти распорядились организовать обязательную вакцинацию педагогов. В случае отказа власти предупреждают о возможности отстранения сотрудников от работы.

Подробности — в материале “Ъ” «Педагогам прививают любовь к вакцине».