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Число заражений коронавирусом в мире превысило 100 млн

Во всех странах число заражений коронавирусом достигло 100 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. От COVID-19 умерли 2,15 млн человек. Россия занимает четвертое место по числу заболеваний (3,7 млн) и восьмое по смертям (69 тыс.).

Лидеры по числу заражений коронавирусом:

  • США — 25,4 млн;
  • Индия — 10,7 млн;
  • Бразилия — 8,9 млн;
  • Россия — 3,72 млн;
  • Великобритания — 3,7 млн.

Лидеры по числу смертей от COVID-19:

  • США — 423 тыс.;
  • Бразилия — 218 тыс.;
  • Индия — 154 тыс.;
  • Мексика — 150 тыс.;
  • Великобритания — 100 тыс.

В конце 2020 года и начале 2021-го во многих странах началась массовая вакцинация населения. Некоторые государства планируют ввести паспорта вакцинации. Они позволят людям свободнее путешествовать, посещать общественные места и массовые мероприятия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Привитый по паспорту».

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