Число заражений коронавирусом в мире превысило 100 млн

Во всех странах число заражений коронавирусом достигло 100 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. От COVID-19 умерли 2,15 млн человек. Россия занимает четвертое место по числу заболеваний (3,7 млн) и восьмое по смертям (69 тыс.).

Лидеры по числу заражений коронавирусом:

США — 25,4 млн;

Индия — 10,7 млн;

Бразилия — 8,9 млн;

Россия — 3,72 млн;

Великобритания — 3,7 млн.

Лидеры по числу смертей от COVID-19:

США — 423 тыс.;

Бразилия — 218 тыс.;

Индия — 154 тыс.;

Мексика — 150 тыс.;

Великобритания — 100 тыс.

В конце 2020 года и начале 2021-го во многих странах началась массовая вакцинация населения. Некоторые государства планируют ввести паспорта вакцинации. Они позволят людям свободнее путешествовать, посещать общественные места и массовые мероприятия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Привитый по паспорту».