Вера ушла от наследников

Большая часть активов бизнесмена Дмитрия Босова, погибшего в мае 2020 года, нашла новых владельцев. Так, структуры Альберта Авдоляна и «Ростеха» покупают у наследников бизнесмена 50% в порту Вера и Огоджинском месторождении угля. Единственным крупным активом, чья судьба еще не решена, остается «Сибантрацит». Источники “Ъ” считают, что он также будет продан, но началу предметных переговоров мешают судебные споры между наследниками Дмитрия Босова.

Близкий к «Ростеху» бизнесмен Альберт Авдолян получил возможность завершить формирование своего промышленного кластера на Дальнем Востоке. 26 января «Сибантрацит», входящий в группу «Аллтек», основателем которой был Дмитрий Босов, и «Востокуголь», принадлежащий его наследникам, сообщили о продаже 50% в Огоджинском угольном месторождении и порту Вера. Покупателями стали владельцы другой половины этих активов — ООО «Порт "Вера" Холдинг» и ООО «Огоджа». В первой компании акционеры — «Ростех», компания Екатерины Лапшиной, которая ранее управляла активами Альберта Авдоляна и его партнера Сергея Адоньева, а также президент «Росинжиниринга» Дмитрий Новиков, во второй — Екатерина Лапшина и «Ростех».

Сделке предшествовали конфликты и суды (см. “Ъ” от 7 августа 2020 года). Но теперь стороны объявили об отказе от всех текущих претензий и предъявления их в будущем. Так, бывший бизнес-партнер Дмитрия Босова Александр Исаев больше не претендует на получение 50% в «Востокугле», хотя в августе 2020 года суд встал на его сторону. После продажи доли в порту Вера у «Востокугля» не осталось ценных активов — лишь проект Северомуйского тоннеля-2, последние сообщения о ходе которого появлялись год назад. По словам собеседников “Ъ”, этот проект теперь никому не интересен. Сейчас владельцами 50% «Востокугля» выступают родственники Дмитрия Босова, ставшие его наследниками, а остальные 50% записаны на само общество.

Сергей Чемезов, глава «Ростеха», 14 сентября 2020 года в интервью РБК Мы видим разрешение конфликта только в рамках закона. Никаких административных воздействий на супругу (Дмитрия.— “Ъ”) Босова или еще кого-то мы оказывать не планируем.

Стороны заявляют, что сделка по продаже доли в порту и месторождении была совершена на рыночных условиях. По данным “Ъ”, речь может идти о возмещении исторических затрат. В пояснениях к бухгалтерской отчетности ООО «Порт "Вера"» говорится, что ООО «Порт "Вера" менеджмент» (владели на паритетных началах «Востокуголь» и «Ростех» с партнерами) должно было выдать компании заем на общую сумму $136,5 млн. Выход на проектную мощность был запланирован на 2022 год. Порт Вера в прошлом году начал перевалку угля с Эльгинского месторождения, которым сейчас владеет «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Порт логично встраивается в стратегию развития Эльги, уголь которой ориентирован на азиатские рынки. Представитель «А-Проперти» отказался комментировать “Ъ” эту сделку.

Продажа долей в порту Вера и Огоджинском месторождении означает, что в империи погибшего в мае 2020 года Дмитрия Босова остается лишь один крупный актив — «Сибантрацит». Другие проекты уже получили новых владельцев. Так, в ноябре 2020 года наследники и партнеры бизнесмена продали бизнесмену Виталию Южилину и его партнерам проект «Печора СПГ», в который входят лицензии на Коровинское и Кумжинское газовые месторождения в НАО. По словам источника “Ъ”, близкого к сделке, ее сумма могла составить около $100 млн. До этого родственники Дмитрия Босова продали бизнесмену Роману Троценко 75% в Арктической горной компании (АГК), которая занимается проектом добычи угля на Таймыре. Та сделка носила безденежный характер. Оставшиеся 25% акций АГК принадлежат Александру Исаеву — Роман Троценко заявил 26 января, что намерен в первом квартале консолидировать АГК за $100 млн.

Собеседники “Ъ” считают, что в ближайшие год-полтора «Сибантрацит» также будет продан.

В декабре 2020 года “Ъ” писал, что активом интересуется ОТЭКО Мишеля Литвака. Но потенциальные переговоры осложняются тем, что собственники компании не вполне ясны. По данным «Картотеки», по 43,29% в «Сибантраците» через группу «Аллтек» принадлежат Дмитрию Босову и его вдове Катерине Босов. Миноритариями «Аллтека» являются также Олег Шемшук, Дмитрий Ага и Игорь Макаров. Однако другие наследники Дмитрия Босова — мать и сыновья от первых двух браков — в ноябре 2020 года успешно оспорили права Катерины Босов на ее долю в суде первой инстанции, та намеревалась подавать апелляцию.

Евгений Зайнуллин