Белгородский НПЗ признан банкротом

Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод». Как следует из судебной документации, конкурсное производство введено до 29 июня 2021 года, управляющий утвержден Александр Кузнецов.

Белгородский НПЗ попал под наблюдение по заявлению гендиректора предприятия Олега Майорова в июне 2020 года. До этого завод безуспешно пытался обанкротиться несколько раз. В июне 2019-го иск о самобанкротстве подало само ООО. В сентябре и октябре того же года заявления подавал Олег Майоров.

После октябрьского иска белгородское управление СКР возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства предприятия. Следствие считает, что в 2017-2018 годах «неправомерные действия ряда руководителей коммерческих организаций, в том числе являющихся учредителями НПЗ», привели к преднамеренному банкротству завода и появлению задолженности по налогам и заработной плате. Олег Майоров также был фигурантом другого дела о невыплате зарплаты, однако суд оправдал топ-менеджера.

Подробнее об этом деле читайте в материале “Ъ”.

Владимир Зоркий