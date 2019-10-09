Белгородский НПЗ снова получил банкротный иск

Гендиректор ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» Олег Майоров вновь подал в арбитражный суд региона иск о признании предприятия банкротом, сообщается в картотеке арбитража. Он уже обращался с аналогичным заявлением в конце сентября, но суд не стал его рассматривать и вернул истцу

В новом заявлении господин Майоров заявил аналогичные требования — 845,3 тыс. руб., оно еще не принято к производству. Это уже третья попытка банкротства завода – в июне ООО подало заявление о самобанкростве из-за долга 400,1 млн руб. Суд этот иск возвратил в июле из-за неполного набора документов.

Напомним, Олег Майоров является обвиняемым по делу о невыплате почти 9 млн руб. зарплаты сотрудникам. Работники завода записали несколько видеообращений к Владимиру Путину с просьбой решить проблему долгов. После одного из них, опубликованного накануне «Прямой линии» с президентом, белгородское управление СКР задержало господина Майорова, в конце сентября ему было предъявлено обвинение. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников