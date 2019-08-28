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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Белгородский НПЗ снова подал иск о самобанкротстве

Гендиректор ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» Олег Майоров подал в арбитражный суд иск о признании предприятия банкротом, следует из судебной документации. Сумма требований составляет 845,3 тыс. руб., иск еще не принят к производству. Отметим, что это не первая попытка банкротства завода – в июне ООО подало заявление о самобанкростве с требованием 400,1 млн руб. Суд этот иск возвратил в июле из-за неполного набора документов. Напомним, Олег Майоров является обвиняемым по делу о невыплате более 21 млн руб. зарплаты. Работники завода записали несколько видеообращений к Владимиру Путину с просьбой решить проблему долгов. После одного из них, опубликованного накануне «Прямой линии» с президентом, белгородское управление СКР задержало Олега Майорова, который отправился в СИЗО. Во втором обращении сотрудники НПЗ заступились за начальника, и суд признал, что помещение гендиректора в СИЗО было «попыткой следствия оправдать неэффективное расследование».

Подробнее о ситуации на предприятии читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Прямая линия" обогнула долги по зарплате».

Александр Прытков


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