Белгородский НПЗ подал иск о самобанкротстве

ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ) подало в арбитражный суд Белгородской области иск о признании себя банкротом, следует из судебной документации. Сумма требований составляет 400,1 млн руб., среди третьих лиц указаны региональные управления Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов и Росреестра, а также ярославская СРО по содействию арбитражным управляющим «Инициатива». Иск пока не принят к производству. Напомним, 14 июня после жалобы работников НПЗ Владимиру Путину на невыплату зарплат региональное управление СКР задержало гендиректора завода Олега Майорова. Задержание произошло в рамках уголовного дела по факту невыплаты 21 млн руб. (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), в котором до появления жалобы президенту топ-менеджер находился в статусе свидетеля. После заключения Олега Майорова в СИЗО работники НПЗ записали новое обращение, в котором заступились за гендиректора. Уже 19 июня Белгородский облсуд освободил господина Майорова, расценив доводы следователя как «четыре коротких абзаца с общими формулировками». «Расследование проводится в вялотекущем режиме. Видеообращение к президенту "оживило" его. Эти обстоятельства наводят на мысль, что арест Майорова является попыткой следствия оправдать неэффективное расследование»,— указано в постановлении облсуда.

Подробнее о ситуации на НПЗ читайте в материале “Ъ” «Следствие не оправдалось арестом».

Александр Прытков