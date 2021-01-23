Как изменилась Америка при Трампе Итоги правления 45-го президента США — в 20 графиках

20 января Дональд Трамп покинул Белый дом. Как четыре года его президентства сказались на основных экономических показателях страны и как к этому относятся американцы — в проекте “Ъ”.

По оценке Бюро переписи, население США за последние четыре года выросло на 2%, преодолев отметку в 330 млн человек.

При этом страна с большим отрывом занимает первое место в мире по количеству смертей от COVID-19. С начала пандемии в стране умерли около 400 тыс. зараженных.

Уровень безработицы к началу 2021 года вырос на 2 п. п. В апреле 2020 года был установлен рекордный в XXI веке показатель в 14,8%. Минимальный уровень в 3,5% фиксировался в сентябре 2019 года и в январе-феврале 2020-го.

Средняя продолжительность рабочей недели выросла на 0,3 часа — до 34,7 часа в неделю. Средняя зарплата — почти на 70 центов в час.

Уровень потребительских цен ежегодно увеличивался в среднем почти на 2%. Цены на еду росли на 2,2% ежегодно, на здравоохранение — по 3%. Из всех основных категорий товаров цены падали лишь на одежду (в среднем на 1,7% в год).

Номинальный ВВП крупнейшей экономики мира с 2017 по 2020 год рос в среднем на 2,6% ежегодно, впервые превысив годовую отметку в $20 трлн в 2018-м. По итогам 2020 года ожидается сокращение ВВП на 3,6%.

Государственный долг преодолел отметку в $20 трлн в 2017 году и, по последним данным Министерства финансов, составляет почти $27 трлн.

Утвержденный Дональдом Трампом бюджет Минобороны на 2021 год — $705 млрд, или около 14% от всех запланированных трат правительства. Доля предыдущих военных бюджетов 45-го президента была в районе 10%. Ежегодные расходы на Пентагон при Бараке Обаме в среднем равнялись 11%.

В декабре 2017 года в США прошла налоговая реформа, согласно которой ставка корпоративного налога была снижена с 35% до 21%. Последний раз она была меньше в конце 1930-х.

За два последних года правления Барака Обамы в США поступило больше иностранных инвестиций, чем за четыре неполных года при Дональде Трампе.

По данным Министерства торговли, в 2018 году был зафиксирован рекордный уровень экспорта и импорта за всю историю США.

Основные фондовые индексы США показали существенный рост: Dow Jones и S&P 500 за четыре года выросли более чем в 1,5 раза, NASDAQ — почти в 2,5 раза.

Количество выданных грин-карт снижалось три года подряд, но превышало 1 млн ежегодно. За последние 30 лет меньше миллиона грин-карт в год выдавали все восемь лет правления Билла Клинтона, а также в 2003 и 2004 годы при Джордже Буше-младшем и в 2013-м при Бараке Обаме.

Беженцам в 2019 году выдали почти в два раза меньше грин-карт (80,9 тыс.), чем в 2016-м (157,4 тыс.).

Для соседей фамилия Трампа стала синонимом США. Отвечая на вопрос, какое слово у них ассоциируется со страной, канадцы упоминали его чаще всего. У мексиканцев Трамп оказался на четвертом месте после более насущных ассоциаций.

По данным Gallup, с января 2017 года по январь 2021 года рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал на 11 п. п., достигнув своей нижней точки. Доля недовольных его деятельностью выросла на 15 п. п.

По данным исследования Ipsos, две трети американцев возлагают на Дональда Трампа вину за призывы к беспорядкам 6 января в Вашингтоне, переросшим в штурм Капитолия.

Также около двух третей американцев считают, что президент не справился с коронавирусным кризисом.

2020 год стал рекордным по продажам оружия в США. По данным Национального фонда стрелкового спорта, количество проверок, необходимых при покупке оружия, за 10 месяцев года достигло 17 млн.

Из-за беспорядков Дональд Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей вынесла импичмент второй раз.

Средний рейтинг одобрения Дональда Трампа в 41% за время его работы стал самым низким среди 13 последних президентов США с начала наблюдений Gallup.

Доля американцев, которые считают Америку «великой», упала на 14 п. п.

Михаил Малаев