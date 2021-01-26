«Аэрофлот» вдвое сократил перевозки в 2020 году

Группа «Аэрофлот» в 2020 году перевезла 30,2 млн пассажиров, что на 50,3% ниже показателя предыдущего года, сообщается на сайте авиакомпании. В четвертом квартале общий объем перевозок составил 7,1 млн пассажиров (–49,2% год к году).

«За двенадцать месяцев 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 30,2 млн пассажиров, что на 50,3% ниже результата аналогичного периода 2019 года. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" снизился на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот — на 51,6%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" составил 73,6%»,— говорится в сообщении.

На внутренних линиях за весь прошлый год «Аэрофлот» перевез 24,2 млн пассажиров, что на 28,1% ниже показателя 2019 года. В четвертом квартале 2020 года на внутренних линиях перевезено 6,3 млн пассажиров (–19,5% к четвертому кварталу 2019 года).

Авиакомпания «Победа» за 2020 год перевезла 9,1 млн пассажиров. Это на 11,7% ниже результата 2019 года. За четвертый кварта 2020-го «Победа» показала рост: авиакомпания перевезла 2,8 млн пассажиров, что на 2,5% выше показателя четвертого квартала 2019 года.

Ранее Росавиация оценила падение перевозок «Аэрофлота» в 61%. Наименьшее падение, по информации ведомства, показал лоукостер «Победа» — на 12%. Остальные авиакомпании, входящие в топ-5, сократили перевозки на 30–50%.

Подробности — в материале “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».