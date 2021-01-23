На Кубани прививки от коронавируса сделали более 18 тысяч человек

В Краснодарском крае прививки от коронавируса сделали 18 309 человек. Полный вакцинальный комплекс получили 6 тыс. кубанцев. Об этом сообщили 23 января в пресс-службе краевой администрации.

Как уточняют в региональном минздраве, 60% от общего числа привитых - работники медицинских организаций края; 15% работники образовательных организаций; 8% работники социального обслуживания; 17% прочие контингенты. Среди прошедших вакцинацию есть люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

В настоящий момент на Кубани работают 100 центров вакцинации, включая три мобильных пункта в Краснодаре (полный список размещен на сайте минздрава региона).

Как ранее писал "Ъ-Кубань", жители Краснодарского края могут записаться на вакцинацию от коронавируса на портале Госуслуг, по телефону или на сайтах медицинских организаций, где делают прививки от COVID-19, а также через МФЦ. В настоящий момент в Краснодарском крае для массовой вакцинации используется комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»).

По данным на 22 января в Краснодарском крае более 23 тыс. жителей подали заявки на вакцинацию от коронавируса. В ближайшее время в край поступит 235 тыс. доз вакцины.

Наталья Решетняк