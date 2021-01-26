Дума Екатеринбурга раскритиковала мэрию за некачественную уборку снега

Депутаты Екатеринбурга раскритиковали администрацию за некачественную уборку снега на улицах города. С информацией о ходе уборочных работ на заседании гордумы выступил заместитель мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. По его словам, ежедневно из Екатеринбурга вывозится в среднем 11,6 тыс. тонн снежной массы, за весь зимний период из города вывезли 442 тыс. тонн снега.

«Подобный случай произошел впервые за последние три года. Выпало большое количество осадков, резко сменилась температура, а транспорт превратил все это в накат, с которым за шесть часов, положенных по ГОСТу, справиться невозможно»,— пояснил господин Бубнов. По его словам, в условиях постоянных пробок приступить к уборке городские власти могут только через 12 часов. «В этот период город стоит, объективно никуда не деться. Поэтому шесть часов на уборку — это утопия»,— подчеркнул вице-мэр.

Обеспечить своевременную и качественную уборку снега власти Екатеринбурга также не могут из-за нехватки финансирования и площадей для складирования снега, а также из-за плохого состояния техники, которая изношена на 70%. «Добавляет проблем припаркованный транспорт. Мешает уборке и недобросовестное исполнение контрактов по предоставлению услуг самосвальной техники. Например, мы заказывает 20-25 машин, а подрядчик предоставляет только десять машин в сутки»,— пояснил господин Бубнов.

Некоторые депутаты неоднозначно отнеслись к словам вице-мэра о причинах некачественной уборки Екатеринбурга. «Уровень требований благоустройства будет расти. Если 20 лет назад люди готовы были ходить по сугробам, то сейчас нет»,— заявил депутат Константин Киселев. По мнению депутата Дмитрия Сергина, у плохой уборки снега «должны быть фамилии ответственных». «Мы несколько лет подряд выделяем деньги на закупку новой снегоуборочной техники, а потом выясняется, что 70% машин в непригодном состоянии. Сейчас мы пытаемся заговорить проблему. Все вокруг виноваты, но только не чиновники. Значит у нас организация хромает и кто-то где-то недорабатывает»,— возмутился господин Сергин. Алексей Бубнов с доводами народного избранника не согласился и заявил, что депутат «бросается тезисами, которые не соответствуют действительности».

Депутат Александр Караваев отметил, что городские власти становятся заложникам ситуации с контрактами. Он предложил расширить список организаций-подрядчиков, а также создать рабочую группу для пересмотра подходов к заключению контрактов, в том числе в экстренном порядке во время сильных снегопадов.

Напомним, в январе в Екатеринбурге выпало две месячные нормы осадков, из-за чего коммунальные службы не справляются с уборкой и вывозом снега из города. В связи с этим городская прокуратура внесла представление мэрии за плохую уборку. Власти Екатеринбурга заявили, что уборку улиц осложняет плотный дневной трафик, а также предприниматели, сбрасывающие снег с территории торговых точек на дороги.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Екатеринбург уложило на лопаты»

Анастасия Реутова