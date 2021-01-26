Алексей Бубнов: Пробки на улицы Екатеринбурга пришли навсегда

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов предупредил о постоянных пробках в городе. «Пробки, которые мы наблюдаем на улицах, пришли навсегда. С этим мы ничего сделать не можем»,— заявил он на внеочередном заседании гордумы.

По словам господина Бубнова, причиной стали пешеходные фазы, которые были введены на перекрестках. «В 2018 году, когда был утвержден соответствующий ГОСТ, мы ввели отдельные пешеходные фазы на четырех светофорных объектов — город встал. После распоряжения правоохранительных органов это решение отложили», — рассказал вице-мэр.

В 2020 году, когда машин стало меньше из-за пандемии, начался второй этап внедрения пешеходных фаз на перекрестках. «Сейчас в Екатеринбурге более чем на 200 перекрестках есть пешеходные фазы, которые начинают замедлять движение. Никакими мероприятиями по интеллектуальному светофорному управлению мы обратно трафик в то состояние не вернем»,— добавил Алексей Бубнов.