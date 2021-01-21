Екатеринбург уложило на лопаты Коммунальные службы не справляются с последствиями снегопадов

В Екатеринбурге в январе выпало две месячные нормы осадков, из-за чего коммунальные службы не справляются с уборкой и вывозом снега из города. Екатеринбуржцы, жалуясь на колеи на дорогах и нечищеные тротуары, в то же время активно закупают лопаты для уборки снега, спрос на которые за последнюю неделю вырос в 3,6 раза. В мэрии заявили, что уборку улиц осложняет плотный дневной трафик, а также предприниматели, сбрасывающие снег с территории торговых точек на дороги. В связи с некачественной уборкой снега прокуратура Екатеринбурга внесла представление мэрии за плохую уборку, Евгений Куйвашев поручил лучше следить за состоянием дорог в регионе.



Мэрия Екатеринбурга увеличила интенсивность уборки улиц от снега из-за частых снегопадов. Как рассказал заместитель председателя комитета благоустройства Владимир Капустин, уборочная техника в Екатеринбурге работает круглосуточно, но основной упор служб идет на ночную уборку, когда в городе снижен пешеходный и транспортный трафик.

«В дневное и ночное время на борьбу с накатами и снежными завалами выходят порядка 470 единиц техники и 500 дорожных рабочих»,— заявил господин Капустин.

Так, в ночь с 19 на 20 января коммунальные службы вывезли 11,33 тыс. т снега.

Между тем в СМИ и социальных сетях начали появляться жалобы от жителей города на некачественную уборку дорог: колеи на дорогах и нечищеные тротуары. В ситуацию вмешалась прокуратура Екатеринбурга, которая внесла представление временно исполняющему полномочия главы города Алексею Орлову и потребовала убрать снежные завалы.

«Улично-дорожная сеть города имеет многочисленные недостатки: рыхлый снег и зимняя скользкость на проезжей части после снегопада, снежные валы. В связи с выявленными нарушениями прокуратура города внесла представление с требованием об устранении нарушений, результаты рассмотрения которого находятся на контроле»,— рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

ГИБДД по Екатеринбургу также осталась недовольна качеством уборки снега.

«После прохождения дорожной техники недостатки остаются неустраненными. Крайне неудовлетворительно данная работа организована в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга»,— отметили в отделении пропаганды ГИБДД по городу.

Там подчеркнули, что некачественная уборка улиц становится причиной серьезных транспортных заторов, которые достигают максимальных отметок в часы пик.

По словам Владимира Капустина, быстрой очистке города от снега мешают припаркованные вдоль дорог автомобили, из-за них уборочной технике сложно выполнять свою работу. Также затруднения создают плотный дневной трафик и предприниматели, сбрасывающие снег с территории вокруг торговых точек на дороги.

Алексей Орлов поручил вице-мэру Алексею Бубнову ежедневно проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач по уборке снега.

«К сожалению, прошедшая неделя с обильными снегопадами принесла ощутимые неудобства жителям города и явилась крайне серьезным вызовом для коммунальных служб Екатеринбурга. От екатеринбуржцев поступает большое количество жалоб на неудовлетворительное содержание городских территорий. Большой общественный резонанс действительно обоснован»,— написал Алексей Орлов у себя в Instagram.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, призвал профильные ведомства, службы и муниципальные власти работать быстрее. «Прошу оперативно организовать вывоз снега, в постоянном режиме контролировать работу соответствующих муниципальных служб»,— цитирует господина Куйвашев региональный департамент информационной политики. Отдельно главам муниципалитетов глава региона поручил ежедневно мониторить соблюдение температурного режима на объектах соцсферы.

Как рассказали “Ъ-Урал” в уральском Гидрометцентре, на 20 января в Екатеринбурге уже выпало две месячные нормы осадков.

«Во многих районах Свердловской области выпала одна или полторы месячные нормы осадков, но больше всего в Екатеринбурге. Немного осадков на востоке области. Там 40–70% месячной нормы. До конца текущей недели снег еще будет, но не так много. На следующей ожидается потепление и снижение осадков»,— отметили синоптики.

С последствиями снегопадов екатеринбуржцы пытаются справляться самостоятельно. Так, за прошедшую неделю в Екатеринбурге в 3,6 раза возрос спрос на лопаты для уборки снега, следует из данных сервиса «Авито», а также пользователи в два раза чаще искали снегоуборочные машины.

Илья Смирнов