На обновление парка снегоуборочной техники в Екатеринбурге необходимо 2,5 млрд рублей

Для обновления парка снегоуборочной техники в Екатеринбурге требуется 2,5 млрд руб. Об этом на заседании гордумы сообщил заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

По его словам, сразу такую сумму выделить невозможно. Последнее масштабное обновление снегоуборочной техники было в 2012 году и стоило 600 млн руб. При этом ранее стало известно, что износ снегоуборочной техники в Екатеринбурге составляет более 70%. Сейчас в парках семи районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) есть 588 единиц техники, 412 из которых используются в зимнее время.

«Исполняющий обязанности мэра Алексея Орлова имеет договоренность с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о выделении из регионального бюджета 500 млн руб. Эти деньги мы получим при корректировке областного бюджета»,— сообщил господин Бубнов. Он полагает, что при получении средств из бюджета региона администрация сможет сократить объем износа снегоуборочной техники до 60%. «Весь автопарк до нормативного состояния можно довести в течение пяти лет»,— уточнил Алексей Бубнов.

По данным администрации Екатеринбурга, в 2021 году на содержание улично-дорожной сети в городе выделено более 1,5 млрд руб. При этом для содержания дорог в нормативном состоянии, по словам господина Бубнова, необходимо 3,2 млрд руб.

В январе в Екатеринбурге выпало две месячные нормы осадков, из-за чего коммунальные службы не справляются с уборкой и вывозом снега из города. В связи с этим городская прокуратура внесла представление мэрии за плохую уборку. Власти Екатеринбурга заявили, что уборку улиц осложняет плотный дневной трафик, а также предприниматели, сбрасывающие снег с территории торговых точек на дороги.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Екатеринбург уложило на лопаты»