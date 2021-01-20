Алексей Орлов: снегоуборочная техника Екатеринбурга изношена на 70%

Износ снегоуборочной техники Екатеринбурга составляет более 70%. В последний раз ее массово обновляли в 2012 году, рассказал в эфире канала ОТВ временно исполняющий полномочия мэра Алексей Орлов.

«Сейчас мы готовим реестр необходимой техники. Подбираем ее в плане универсальности, чтобы ее можно было использовать в зимний и летний периоды. И именно ту техника, которая наиболее эффективно показывает себя на дорогах. У меня есть договоренность с губернатором, что область нам поможет приобрести технику. Сегодня обходимся теми силами, которые есть, привлекая при необходимости ресурсы сторонних организаций»,— рассказала господин Орлов. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация в части уборки и содержания города улучшится, а нареканий от жителей будет меньше.

Напомним, в Екатеринбурге в январе выпало две месячные нормы осадков, из-за чего коммунальные службы не справляются с уборкой и вывозом снега из города. Екатеринбуржцы, жалуясь на колеи на дорогах и нечищеные тротуары, в то же время активно закупают лопаты для уборки снега, спрос на которые за последнюю неделю вырос в 3,6 раза.

Подробнее об этом — в материале «Екатеринбург уложило на лопаты».