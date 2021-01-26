Три раза по пятнадцать

Суд Верхней Пышмы (Свердловская область) в третий раз подряд назначил административный арест соратнику бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволоду Могучеву, ранее задержанному за неповиновение полиции. На этот раз он арестован на 15 суток за распространение видеоролика с проповедью экс-священника, в котором надзорные органы обнаружили возбуждение ненависти. По мнению защиты Всеволода Могучева, таким образом на него может оказываться давление для дачи показаний на отца Сергия. Все видеоролики с YouTube-канала «Всеволод Могучев» на днях были удалены.



Верхнепышминский городской суд в третий раз арестовал на 15 суток Всеволода Могучева, представителя бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия. Второй раз подряд ему инкриминируют ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Поводом вновь послужил видеоролик с проповедью Сергия. Срок предыдущего ареста Всеволоду Могучеву заканчивается 27 января, но как объяснил “Ъ-Урал” адвокат Михаил Толмачев, отсчет нового ареста начинается с 25 января (совмещенный арест).

31 декабря Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Всеволода Могучева на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) во время штурма Среднеуральского монастыря 29 декабря. Второй административный арест на 15 суток господину Могучеву был вынесен 12 января. Протокол в отношении него был составлен из-за репоста ролика «Кто готовит рабство в России» в соцсети «ВКонтакте». Видео содержит обращение экс-схимонаха Сергия.

По словам адвоката, третий арест Всеволода Могучева связан с распространением видеоролика, опубликованного на YouTube-канале «Царский крест», «к которому господин Могучев не имеет никакого отношения». Видео содержит проповедь схиигумена Сергия под названием «Кто посягает на закрытие храмов — анафема». В ней он обвинил руководство РПЦ «вместе с предтечами антихриста» в закрытии храмов, «ссылаясь на псевдопандемию». «Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому самоизоляцию, забыть Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника либо на остров Спиналонга»,— заявил схиигумен, допустив несколько антисемитских высказываний. После этого руководство епархии лишило его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, а позже он был лишен сана священника и отлучен от Церкви. Впрочем, Сергий продолжил свою деятельность в монастыре.

«Прокурор не приводит в качестве доказательств ни IP-адресов, ни данные интернет-провайдеров, через которых видеоролик был опубликован. Из доказательств был представлен рапорт сотрудника полиции, в котором написано: “Распространял Могучев Всеволод”. Опосредованно ему вменяют размещение видеоролика на канале “Царский крест”, а доказательств, что сам Могучев размещал, — нет»,— подчеркнул его адвокат Михаил Толмачев.

По его словам, в деле указывается, что материал был опубликован в апреле, когда подсудимый находился на территории Среднеуральского женского монастыря. «Всеволод подавлен незаконным решением. Он категорически уверен, что он этот ролик не выкладывал. Ему вменяют, что он этот ролик распространил с территории монастыря, но там даже интернета нет, и он в тот день там не находился, а был в Екатеринбурге»,— отметил адвокат.

Отметим, что в минувшие выходные с YouTube-канала «Всеволод Могучев» были удалены все видеозаписи. На этом канале публиковались записи с церковных богослужений, обращения экс-схимонаха и ролики о том, что происходит в Среднеуральском женском монастыре. В описании канала указано, что он был создан в мае 2014 года, имеет 6,3 млн просмотров и 45,2 тыс. подписчиков. «Нам неизвестно, кем были удалены эти видеозаписи. У Всеволода техника изъята. Кто бы ни удалил, возможно, в последующем это предотвратит последующие привлечения к административной ответственности»,— добавил адвокат.

По словам адвоката, он в течение 10 дней намерен подать апелляционную жалобу на решение суда. «Такое ощущение, что дана установка — арестовывать за каждый ролик. Хотя разъяснения законодательства говорят о том, что в случае длящегося правонарушения все эпизоды необходимо рассматривать вместе. Расценивать (аресты.— “Ъ”) можно как угодно — возможно так пытаются сломать его волю, оказать такое давление, чтобы он начал сотрудничать со следствием»,— пояснил он.

В монастыре также полагают, что с помощью административных арестов на сторонников отца Сергия оказывается давление. «Я знаю, что пытаются допрашивать монахинь, пока без агрессии. У нас цель — освободить отца и Севу»,— рассказала прихожанка Среднеуральского монастыря, которая ведет посвященный теперь уже бывшему схиигумену Сергию Instagram Анна Матюшова. Ранее ее обвинили в организации несанкционированного митинга на территории Екатеринбургской епархии в августе 2020 года и назначили штраф в размере 20 тыс. руб.

По ее словам, аресты отразились на жизни монастыря, но несмотря на это, в храме проходят регулярные богослужения, на Рождество в монастыре собралось больше четырех тысяч человек, а на Крещение — более двух тысяч.

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан после штурма монастыря. Его конвоировали в Москву и арестовали на два месяца по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»).

Сейчас в монастыре «за духовную составляющую» отвечает соратник отца Сергия отец Герман.

По данным Екатеринбургской епархии, на территории монастыря нет действующих священников, в настоящее время он не контролируется епархией.

Мария Игнатова