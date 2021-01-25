Беглов допустил новую вспышку COVID-19 в Петербурге после акции 23 января

Несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшая 23 января в Санкт-Петербурге, может привести к новому всплеску заболеваемости коронавирусом COVID-19, предупредил губернатор города Александр Беглов. Санкт-Петербург остается вторым среди российских регионов как по числу заразившихся, так и по числу умерших.

«К сожалению, в субботу прошла несанкционированная акция. Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей… И то снижение заболеваемости, которого наши врачи достигли тяжелым, напряженным трудом, может обернуться новой вспышкой»,— сказал губернатор в эфире «Радио России» (цитата по ТАСС).

Точное число вышедших на акцию остается неизвестным. Как и в остальных российских городах, ее проведение не было разрешено местными властями. После акции были арестованы более 40 человек, оштрафованы 60.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».