В России впервые с 11 ноября выявлено менее 20 тысяч заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 19 290 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост оказался меньше 20 тыс. заболевших впервые с 11 ноября. Это на 8,7% меньше, чем накануне, когда было выявлено 21 127 заразившихся (рекорд 24 декабря — 29 935). Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 738 690.

Регионы с наибольшим числом заражений за сутки:

Москва — 2382 (915 508 за все время),

Санкт-Петербург — 2116 (321 709),

Московская область — 1163 (186 551),

Нижегородская область — 488 ( 81 625),

Ростовская область — 386 (61 432).

Умерли за прошедший день 456 человек (накануне — 491, -7,13%; рекорд — 635). Общее число умерших с коронавирусом достигло 69 918. Выздоровели за сутки 19 003 человек, за все время — 3 150 763.

Регионы с наибольшим числом смертей за сутки:

Москва — 61 (13 030 за все время),

Санкт-Петербург — 59 (9374),

Красноярский край — 25 (2190),

Московская область — 21 (3546),

Краснодарский край — 19 (1354).

Массовая вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января. Президент страны Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся российской вакциной, сертификатов, которые получили бы международное признание. Минздрав допустил введение некоторых послаблений для россиян, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса. Некоторые другие страны также начали создание систем паспортов вакцинации.

О том, как в разных странах работают над системой подтверждения вакцинации,— в материале “Ъ”.