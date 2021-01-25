Датский футболист Аггер был задержан на акции в Москве 23 января

Бывший футболист английского клуба «Ливерпуль» и экс-капитан сборной Дании Даниэль Аггер был задержан в Москве 23 января во время протестных акций, сообщил «Новой газете» муниципальный депутат округа Левобережный Виктор Грехов. По словам активистки Ольги Тарасовой, футболиста опознали в ОВД, когда передавали продукты задержанным вечером в субботу. Она заявила, что Аггера, по неподтвержденной информации, задержали за «перекрытие дороги».

В ОВД «Левобережный» сообщили, что иностранный гражданин с фамилией Аггер к ним не поступал.

36-летний Даниэль Аггер выступал за «Ливерпуль» с 2006 по 2014 год. В 2016 году Аггер завершил карьеру игрока. Известно, что он работает тату-мастером. Что именно Даниэль Аггер делал в Москве в день протестов — неизвестно.

Как следует из информации Мосгорсуда, дело в понедельник рассмотрит Головинский суд. Его обвиняют в нарушении ст. 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры). Ему грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., обязательные работы или арест сроком до 15 суток.

В субботу, 23 января, по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Следующие протесты намечены на воскресенье, 31 января. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3711 человек.

О реакции зарубежных СМИ на протесты в России читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».