Курс доллара. Прогноз на 12—16 октября

Павел Бирюков,

главный экономист Курс рубля может перейти к плавному укреплению Ключевую роль в усилении давления на курс рубля сыграло объявленное 5 октября решение Минфина нарастить с 8 октября объем покупок валюты в рамках бюджетного правила до 12,7 млрд руб. в день после 2,5 млрд руб. ранее. Дополнительное давление могло сформировать снижение активности инвесторов из-за праздников в Китае (1–7 октября), в результате чего рынок стал более чувствительным к отдельным сделкам. По данным ЦБ, замедление темпов ослабления рубля в сентябре (с 6,9% в среднем за август до 2,3%) происходило на фоне роста предложения валюты на рынке (на $1 млрд месяц к месяцу) после его снижения в последние месяцы. В сентябре экспортеры нарастили продажи валюты на $4,9 млрд, а Минфин и ЦБ сократили покупки валюты на $0,8 млрд. Эти изменения были в значительной степени сглажены ростом спроса на валюту со стороны импортеров и населения (рост на $4,7 млрд). Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля может перейти к плавному укреплению до 12,50–12,7 руб./CNY (83,8–85,1 руб./$).

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Фактор повышенного спроса на валюту в рамках исполнения бюджетного правила На следующей неделе возможно формирование предпосылок к укреплению рубля. Поддержку курсу может оказать постепенное наращивание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне поступления валютной выручки от реализации нефти: во второй половине августа — начале сентября наблюдался рост цен на энергоносители при одновременном сокращении дисконтов на российское сырье. При этом следует учитывать фактор повышенного спроса на валюту в рамках исполнения бюджетного правила: с 7 октября объемы покупок валюты достигли 12,1 млрд руб. в день, что превышает сентябрьские значения более чем в шесть раз. Несмотря на это, в паре юань/рубль к концу недели не исключено тестирование ближайшего уровня поддержки на отметке 12,5 руб., а в паре доллар/рубль видим потенциал снижения ниже уровня 84 руб.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Данные по инфляции не располагают к ожиданиям снижения ключевой ставки Рубль быстро стабилизировался после новостей о шестикратном увеличении чистых покупок валюты со стороны Минфина в октябре. Такое решение означает, что рост внешней выручки экспортеров состоялся, при этом покупки валюты в рамках бюджетного правила абсорбируют немного более половины ожидаемого притока. Таким образом, этот фактор не сможет ослабить рубль, а скорее приведет к его стабилизации в текущем диапазоне. Данные по инфляции на начало октября не располагают к ожиданиям дальнейшего снижения размера ключевой ставки, что также позитивно для рубля и рублевых сбережений.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Основания для укрепления рубля в ближайшие недели сохраняются Курс рубля стабилизировался на более слабых уровнях после анонсирования увеличения покупок иностранной валюты Минфином и Банком России по бюджетному правилу. Объем операций значительно вырастет из-за повышения цен на нефть Urals с $67 за баррель в августе до $92 за баррель в сентябре. Общие ежедневные покупки (с учетом продаж для зеркалирования инвестиций из ФНБ) увеличатся до 12,1 млрд руб. в день с 1,9 млрд в день в предыдущий месяц. Тем не менее основания для укрепления рубля в ближайшие недели сохраняются. Основной фактор — это возможное увеличение продаж иностранной валюты в рамках подготовки к уплате налогов. Объемы операций могут несколько увеличиться уже на следующей неделе. Относительно высокие рублевые процентные ставки, вероятно, также продолжат поддерживать позиции рубля. На следующей неделе рубль может умеренно укрепиться, оставаясь в границах 84–86 руб./$, 12,5–12,9 руб./CNY, 94–97 руб./€.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне глобального доллара — ожидания более жесткой риторике Федрезерва Рубль продолжает получать поддержку от цен на черное золото. При этом отдельной напряженности рынку может добавить новость о сокращении на фоне резкого роста цен на Urals закупок российской нефти индийскими нефтеперерабатывающими компаниями. Тем временем в фокусе для доллара — волатильность доходности десятилетних казначейских облигаций США, а также статистика по рынку труда в США, где общее количество заявок на пособие по безработице уменьшилось до июльского минимума. На стороне глобального доллара — ожидания рынка по более жесткой риторике Федрезерва, высокие нефтяные цены. Траекторию евро может скорректировать обсуждение прогнозов по возможному кризису в Еврозоне на фоне экономических проблем во Франции, где госдолг в июне превысил $4 трлн. А также сентябрьский рост цен в ЕС, достигший трехлетнего максимума.