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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
ФинансыФондовый рынок

Курс доллара. Прогноз на 12—16 октября

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

12.10.2026, 16:26

Минувшую неделю рубль завершил заметным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. В ходе торгов вторника внебиржевой курс американской валюты поднимался до отметки 86,15 руб./$, максимума с 8 сентября. Даже с учетом коррекции и закрепления по итогам торгов пятницы на отметке 85,09 руб./$ с начала недели он вырос на 1,3 руб. Официальный курс доллара Банка России вырос за неделю на 1,42 руб. и на понедельник был установлен на отметке 84,9 руб./$. «Медвежья» игра инвесторов спровоцирована решением Минфина резко увеличить покупку валюты. Дополнительное давление оказывают сезонно более низкое предложение валюты со стороны экспортеров, а также повышение курса доллара на мировом рынке. За минувшую неделю индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос на 0,4%, до 102,32 пункта, максимума с апреля 2025 года.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
«БКС Мир инвестиций» 83.00-85.00
Банк Русский Стандарт 84.00-86.00
УК Первая 84.00-86.00
Банк Зенит 86.00
ПСБ 83.00-88.00
Газпромбанк 83.80-85.10
Консенсус-прогноз * 84.99

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Газпромбанк
ПСБ
Банк Зенит
УК Первая
Банк Русский Стандарт
«БКС Мир инвестиций»
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Павел Бирюков

Павел Бирюков,
главный экономист

Курс рубля может перейти к плавному укреплению

Ключевую роль в усилении давления на курс рубля сыграло объявленное 5 октября решение Минфина нарастить с 8 октября объем покупок валюты в рамках бюджетного правила до 12,7 млрд руб. в день после 2,5 млрд руб. ранее. Дополнительное давление могло сформировать снижение активности инвесторов из-за праздников в Китае (1–7 октября), в результате чего рынок стал более чувствительным к отдельным сделкам. По данным ЦБ, замедление темпов ослабления рубля в сентябре (с 6,9% в среднем за август до 2,3%) происходило на фоне роста предложения валюты на рынке (на $1 млрд месяц к месяцу) после его снижения в последние месяцы. В сентябре экспортеры нарастили продажи валюты на $4,9 млрд, а Минфин и ЦБ сократили покупки валюты на $0,8 млрд. Эти изменения были в значительной степени сглажены ростом спроса на валюту со стороны импортеров и населения (рост на $4,7 млрд). Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля может перейти к плавному укреплению до 12,50–12,7 руб./CNY (83,8–85,1 руб./$).

Богдан Зварич

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Фактор повышенного спроса на валюту в рамках исполнения бюджетного правила

На следующей неделе возможно формирование предпосылок к укреплению рубля. Поддержку курсу может оказать постепенное наращивание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на фоне поступления валютной выручки от реализации нефти: во второй половине августа — начале сентября наблюдался рост цен на энергоносители при одновременном сокращении дисконтов на российское сырье. При этом следует учитывать фактор повышенного спроса на валюту в рамках исполнения бюджетного правила: с 7 октября объемы покупок валюты достигли 12,1 млрд руб. в день, что превышает сентябрьские значения более чем в шесть раз. Несмотря на это, в паре юань/рубль к концу недели не исключено тестирование ближайшего уровня поддержки на отметке 12,5 руб., а в паре доллар/рубль видим потенциал снижения ниже уровня 84 руб.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Данные по инфляции не располагают к ожиданиям снижения ключевой ставки

Рубль быстро стабилизировался после новостей о шестикратном увеличении чистых покупок валюты со стороны Минфина в октябре. Такое решение означает, что рост внешней выручки экспортеров состоялся, при этом покупки валюты в рамках бюджетного правила абсорбируют немного более половины ожидаемого притока. Таким образом, этот фактор не сможет ослабить рубль, а скорее приведет к его стабилизации в текущем диапазоне. Данные по инфляции на начало октября не располагают к ожиданиям дальнейшего снижения размера ключевой ставки, что также позитивно для рубля и рублевых сбережений.

Наталья Ващелюк

Наталья Ващелюк,
старший аналитик

Основания для укрепления рубля в ближайшие недели сохраняются

Курс рубля стабилизировался на более слабых уровнях после анонсирования увеличения покупок иностранной валюты Минфином и Банком России по бюджетному правилу. Объем операций значительно вырастет из-за повышения цен на нефть Urals с $67 за баррель в августе до $92 за баррель в сентябре. Общие ежедневные покупки (с учетом продаж для зеркалирования инвестиций из ФНБ) увеличатся до 12,1 млрд руб. в день с 1,9 млрд в день в предыдущий месяц. Тем не менее основания для укрепления рубля в ближайшие недели сохраняются. Основной фактор — это возможное увеличение продаж иностранной валюты в рамках подготовки к уплате налогов. Объемы операций могут несколько увеличиться уже на следующей неделе. Относительно высокие рублевые процентные ставки, вероятно, также продолжат поддерживать позиции рубля. На следующей неделе рубль может умеренно укрепиться, оставаясь в границах 84–86 руб./$, 12,5–12,9 руб./CNY, 94–97 руб./€.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

На стороне глобального доллара — ожидания более жесткой риторике Федрезерва

Рубль продолжает получать поддержку от цен на черное золото. При этом отдельной напряженности рынку может добавить новость о сокращении на фоне резкого роста цен на Urals закупок российской нефти индийскими нефтеперерабатывающими компаниями. Тем временем в фокусе для доллара — волатильность доходности десятилетних казначейских облигаций США, а также статистика по рынку труда в США, где общее количество заявок на пособие по безработице уменьшилось до июльского минимума. На стороне глобального доллара — ожидания рынка по более жесткой риторике Федрезерва, высокие нефтяные цены. Траекторию евро может скорректировать обсуждение прогнозов по возможному кризису в Еврозоне на фоне экономических проблем во Франции, где госдолг в июне превысил $4 трлн. А также сентябрьский рост цен в ЕС, достигший трехлетнего максимума.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Тренд сохранится до конца месяца

Покупки Минфина были с лихвой компенсированы ростом предложения валюты. Рубль уверенно укреплялся большую часть недели. Тренд сохранится до конца месяца, так как налоговые платежи будут большие. В итоге курс доллара имеет все шансы вернуться в диапазон 80–82 руб./$ к концу октября. На следующей неделе ожидаем курс рубля в диапазоне 83–85 руб./$.

Валютные прогнозы
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