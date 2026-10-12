Reuters: главы многих энергетических компаний не приехали в Эр-Рияд из-за атак хуситов
12.10.2026, 16:34
11 октября в Эр-Рияде открылась международная конференция в области энергетики WPC Energy Congress, которая проходит раз в три года. Власти Саудовской Аравии решили не отменять мероприятие, несмотря на обстрелы саудовской территории со стороны йеменских хуситов, в том числе международного аэропорта имени короля Халеда.
Однако сегодня, как сообщает агентство Reuters, из программы мероприятия «исключили ряд руководителей высшего звена энергетических компаний». Ожидалось, что в конгрессе примут участие главы ExxonMobil, TotalEnergies, Shell, Chevron и BP. Но ни один из них не значился в повестке дня, опубликованной организаторами конференции.
«Спасибо всем, кто приехал в Эр-Рияд»,— поблагодарил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на открытии сессии форума, посвященного энергетической политике.
Мероприятие продлится пять дней. Оно проходит в конгресс-центре Riyadh Front Exhibition and Conference Center, который расположен в десяти минутах езды от международного аэропорта Эр-Рияда.