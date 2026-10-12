«От первой линии на бумаге до готового украшения»
Анна Минакова — о том, как Tiffany & Co. спасает архив ювелира Жана Шлюмберже
12.10.2026, 16:42
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Жан Шлюмберже по праву считается одним из величайших ювелирных дизайнеров 20-го века, и Tiffany & Co. много лет работает с его наследием. Дом возвращается к архивным эскизам, выпускает по ним новые украшения и устраивает выставки по всему миру. О некоторых из них я уже рассказывала. Но теперь история стала заметно серьезнее и, что приятно, менее рассчитанной на мгновенный маркетинговый эффект.
Tiffany Archives вместе с парижским Музеем декоративных искусств начали большой проект по сохранению архива Шлюмберже. Около 5 тыс. рисунков и еще 5 тыс. документов отреставрируют, законсервируют и оцифруют. Там есть эскизы знаменитейшей Bird on a Rock и других знаковых вещей, а еще личные бумаги, письма и вырезки из прессы. По этому материалу можно буквально проследить, как рождались украшения, от первой линии на бумаге до готовой вещи.
В Tiffany Шлюмберже пришел в 1956 году по приглашению тогдашнего президента компании Уолтера Хоувинга, после десяти лет независимой работы в собственном салоне. Он получил практически полную творческую свободу и принес с собой весь свой мир. Птицы, экзотические морские существа, фантастические цветы, смелые сочетания цветных камней, ирония и юмор, а главное та самая легкость, которую потом пытались воспроизвести десятки раз.
Поэтому сохранение архива действительно важная работа для истории искусства. Оно сбережет украшения и вместе с ними ход мысли их автора.