«От первой линии на бумаге до готового украшения»

Жан Шлюмберже по праву считается одним из величайших ювелирных дизайнеров 20-го века, и Tiffany & Co. много лет работает с его наследием. Дом возвращается к архивным эскизам, выпускает по ним новые украшения и устраивает выставки по всему миру. О некоторых из них я уже рассказывала. Но теперь история стала заметно серьезнее и, что приятно, менее рассчитанной на мгновенный маркетинговый эффект.