Более 20 тысяч полицейских направлены на охрану школ в Польше
12.10.2026, 16:36
Власти Польши организовали круглосуточную охрану школ по всей стране после нескольких вооруженных нападений на учащихся. К охране привлечены более 20 тыс. полицейских, сообщает Reuters.
С начала октября в учебных заведениях Польши произошло три случая вооруженных нападений. 7 октября в городе Остроленка 19-летний ученик ранил ножом в школе девять человек. 8 октября 15-летний школьник с ножом убил сотрудницу школы и ранил двух человек в школе в городе Лещидул-Новины. 10 октября в Варшаве в комплексе школ TEB Educacja 21-летняя студентка ранила ножом трех девушек. Власти Польши считают, что нападения стали проявлением феномена подражания, когда подростки выплескивают агрессию, копируя чьи-то действия. Как полагает правительство, этому способствует «культ насилия» в сети.
По данным МВД Польши, за последние несколько дней проведены проверки более чем в 80 тыс. школ страны. Задержаны 135 учащихся. У одного из них полиция нашла пистолет, патроны к нему и ножи. Кроме того, он создал на платформе Roblox модель своей школы и обыгрывал там нападения на учащихся. Всего у учащихся изъято более 100 опасных предметов, включая ножи, мачете, пневматические пистолеты и бутылки с бензином.