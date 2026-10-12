Более 20 тысяч полицейских направлены на охрану школ в Польше

По данным МВД Польши, за последние несколько дней проведены проверки более чем в 80 тыс. школ страны. Задержаны 135 учащихся. У одного из них полиция нашла пистолет, патроны к нему и ножи. Кроме того, он создал на платформе Roblox модель своей школы и обыгрывал там нападения на учащихся. Всего у учащихся изъято более 100 опасных предметов, включая ножи, мачете, пневматические пистолеты и бутылки с бензином.