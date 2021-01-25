Екатеринбургская епархия: На территории Среднеуральского монастыря нет действующих священников

На территории Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) нет действующих священников. Об этом “Ъ-Урал” сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Среднеуральский монастырь не контролируется в настоящее время Екатеринбургской епархией, поэтому епархия не может ответить, на каких принципах построена и как проходит сейчас его внутренняя жизнь. Одно известно точно — не на канонах Церкви. Поэтому никакие богослужения там проводиться не могут. Хотя бы в силу того, что там нет ни одного действующего священника»,— подчеркнули в епархии.

Напомним, ранее духовником Среднеуральского монастыря являлся экс-схимонах Сергий (Николай Романов). Он был задержан после штурма обители в ночь на 29 декабря 2020 года. Позднее Николай Романов был отправлен в Москву, где Басманный райсуд признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица») и арестовал на два месяца. В данный момент экс-схимонах находится в СИЗО «Матросская тишина».

После ареста отца Сергия Екатеринбургская епархия направила в монастырь руководителя отдела социального служения, протоиерея Евгения Попиченко с сестрами милосердия. Как поясняла тогда пресс-служба, в епархии «обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители. Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии».В монастыре уточнили, что отказались от этой помощи.