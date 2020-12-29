Представители епархии выехали в Среднеуральский монастырь

Представители Екатеринбургской епархии посетят Среднеуральский женский монастырь, где задержали экс-схимонаха Сергия (Николая Романова). Как рассказали в пресс-службе епархии, сейчас на территорию захваченного монастыря направляется представитель епархии — руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко с сестрами Милосердия.

«В епархии обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители. Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии. Им нужна духовная помощь. Также на территории монастыря находятся болеющие, инвалиды, дети»,— рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, Евгений Попиченко пообщается с насельницами монастыря, изучит ситуацию, связанную с социальным служением и оказанием помощи тем, кто в ней нуждается.

Николай Романов был задержан минувшей ночью после штурма монастыря, в котором несколько часов продолжались обыски. Самого бывшего схимонаха следователи вывезли на допрос в СКР по Свердловской области. Он отказался отвечать на вопросы следователей, поскольку ему не дали пообщаться с защитником наедине. Позже стало известно, что бывшего схимонаха Сергия конвоируют в Москву. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»).