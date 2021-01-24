В Петербурге за медпомощью во время акции обратились 24 человека

На несогласованной акции в центре Санкт-Петербурга к врачам обратились 24 человека, сообщили в городском комитете по здравоохранению. Девяти из них медицинская помощь была оказана на месте, уточнили там.

«Остальные были доставлены в стационары экстренной помощи. После обследования и оказания им медицинской помощи в приемном покое все были отпущены домой»,— сообщили в комитете.

В больнице оставался один человек из обратившихся за помощью. Ранее стало известно, что пострадавшую на митинге женщину готовят к выписке из больницы. Полиция принесла ей извинения.

ОМОНовец ударил женщину в живот ногой, когда она пыталась помочь задержанному парню.



Видео: «Фонтанка» pic.twitter.com/dutYrPb1Zc — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Ранее СМИ распространили видео, на котором видно, как сотрудник правоохранительных органов ногой наносит удар женщине, она падает.

В субботу, 23 января, по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Согласно данным «ОВД-Инфо», всего были задержаны 3592 человека. Из них в Петербурге — 536 человек.

Подробнее об акциях читайте в публикации “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?»