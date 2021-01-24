Пострадавшую на акции в Санкт-Петербурге готовят к выписке

Состояние пострадавшей на митинге в Санкт-Петербурге женщины удовлетворительное, она готова к выписке, сообщил городской комитет по здравоохранению. Женщина попала в реанимацию после того, как сотрудник правоохранительных органов ударил ее ногой. Полиция извинилась перед пострадавшей, Росгвардия обещала провести проверку в отношении сотрудника, который восхитился действиями полицейского на видео.

«Она находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке»,— сообщил комитет по здравоохранению «РИА Новости». В сообщении не приводится ее фамилия, по данным СМИ, пострадавшую зовут Маргарита Юдина.

54-летнюю женщину ударил ногой в живот сотрудник правоохранительных органов. Видеозапись опубликовала «Фонтанка». Сначала господин Мануковский заявил «Подъему», что пострадавшая чувствует себя великолепно, но после в разговоре с «Фонтанкой» отказался от своих слов. Как передает ТАСС, женщина оказалась в реанимации.

ОМОНовец ударил женщину в живот ногой, когда она пыталась помочь задержанному парню.



Видео: «Фонтанка» pic.twitter.com/dutYrPb1Zc — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

ГУ МВД по Санкт-Петербургу проводит проверку «по факту инциденту с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания», говорится в сообщении ведомства. Пресс-служба уточнила, что начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД Сергей Музыка посетил пострадавшую в больнице и извинился. «Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми»,— сообщил представитель пресс-службы ведомства ТАСС. Господин Музыка также обещал тщательно разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь пострадавшей.

Росгвардия проводит доследственную проверку в отношении сотрудника, который в другом видеоролике восхитился работой полицейского, ударившего женщину в живот. «В Росгвардии установили личность военнослужащего на выложенном в интернете видео, где человек в форменном обмундировании ведомства выражает свое личное мнение о другом видеоролике, на котором сотрудник правоохранительных органов проявляет немотивированную агрессию по отношению к женщине»,— сообщила пресс-служба Центрального округа Росгвардии ТАСС. Ведомство намерено проверить ролик на наличие монтажа, а также «морально-психологические качества» сотрудника, который восхитился работой полицейского.

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», всего на протестных акциях было задержано больше 3,5 тыс. человек — организация называет это «абсолютным рекордом».

Подробнее об акции — материале “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?».