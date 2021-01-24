Песков обвинил посольство США во вмешательстве в дела РФ из-за публикации про митинги

Публикации посольства США о несогласованных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального — это косвенное вмешательство в дела России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Господин Песков посоветовал Вашингтону «примерить» подобную ситуацию на себя в контексте недавних беспорядков в США.

22 января посольство США призвало американцев избегать мест в разных городах России, где будут проходить акции в поддержку господина Навального, и опубликовало маршруты и время начала акций. МИД РФ заявил, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России

«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций… Если бы наше посольство определенным образом таким же поступило, когда беспорядки были в Соединенных Штатах, а они там продолжаются, то, наверное, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне. Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию»,— сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». В субботу, 23 января, во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку политика. По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны 3435 человек. Из них 1360 — в Москве, 523 — в Петербурге.

О протестах читайте в публикации “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"»