В России за сутки выявили 21 127 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрирован 21 127 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 0,98% больше, чем накануне, когда было выявлено 20 921 заразившихся (рекорд — 29 935 24 декабря). Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 719 400.

Регионы с наибольшим числом заражений за сутки:

Москва — 3069 (913 126 за все время),

Санкт-Петербург — 2929 (319 593),

Московская область — 1134 (185 388),

Нижегородская область — 489 (81 137),

Свердловская область — 392 (67 918).

Умер за прошедший день 491 человек (накануне — 559, -12,16%; рекорд — 635). Общее число умерших с коронавирусом достигло 69 462. Выздоровели за сутки 22 445 человек, за все время — 3 131 760.

Регионы с наибольшим числом смертей за сутки:

Москва — 74 (12 969 за все время),

Санкт-Петербург — 61 (9315),

Московская область — 37 (3525),

Красноярский край — 25 (2165),

Краснодарский край — 20 (1335).

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся российской вакциной, сертификатов, которые получили бы международное признание. Минздрав допустил введение некоторых послаблений для россиян, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса. Пока что сертификаты о прививках от COVID-19 не дают преференций. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев назвали дискриминационной идею преференций для уже привившихся от коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступает против введения ковидных паспортов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Привьют не по паспорту».