В России впервые с ноября выявлено менее 21 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в России зарегистрирован 20 921 новый случай заражения коронавирусом. Это на 2,75% меньше, чем накануне, когда было выявлено 21 513 заразившихся (рекорд — 29 935 24 декабря). Последний раз меньше 21 тыс. заражений было выявлено 18 ноября. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 698 273.

Регионы с наибольшим числом заражений за сутки:

Санкт-Петербург — 3056 (всего 316 664),

Москва — 2668 (910 057),

Московская область — 1121 (184 254),

Нижегородская область — 487 (80 648),

Свердловская область — 390 (67 526).

Умерли за прошедший день 559 человек (накануне — 580, –3,62%, рекорд — 635). Общее число умерших с коронавирусом достигло 68 971. Выздоровели за сутки 27 779 человек, за все время — 3 109 315.

Регионы с наибольшим числом смертей за сутки:

Санкт-Петербург — 73 (9254),

Москва — 64 (12 895),

Московская область — 39 (3488),

Ростовская область — 29 (2477),

Красноярский край — 25 (2140).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии выявлено 98,2 млн заразившихся, умерло свыше 2,1 млн. Больше всего заразившихся в США (24,8 млн), Индии (10,6 млн) и Бразилии (8,8 млн). Россия занимает четвертое место в этом списке.

18 января в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International установила, что россияне — одни из самых скептически настроенных по поводу вакцинации жителей планеты. Потенциально привиться готово менее трети россиян, говорится в исследовании.

Подробнее — в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».