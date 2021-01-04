Путин поручил проработать индексацию пенсий работающих пенсионеров

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам большой пресс-конференции, сообщает пресс-служба Кремля. Пресс-конференция президента прошла 17 декабря 2020 года. Одно из поручений касается индексации пенсий для работающих.

Президент поручил:

представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров (до 1 февраля);

рассмотреть при участии властей регионов вопросы проведения капитального ремонта и строительства общежитий для студентов профессиональных образовательных организаций (до 1 февраля);

рассмотреть вопрос выдачи сертификата вакцинированным от COVID-19 российским препаратом и вопрос международного признания этих сертификатов при пересечении границ (до 20 января);

принять дополнительные меры для повышения информированности граждан о полагающихся им социальных выплатах и вести мониторинг оказания поддержки;

общественному движению «Народный фронт "За Россию"» проанализировать обращения граждан, поступившие в рамках пресс-конференции, и направить информацию в администрацию президента, правительство и другие заинтересованные федеральные и региональные органы (до 30 января).

Пресс-конференция Владимира Путина прошла по видеосвязи и содержала элементы прямой линии. Она длилась почти 4,5 часа, за это время президент ответил на 58 вопросов и обращений. Телетрансляцию посмотрели 7,374 млн россиян старше четырех лет.

Подробнее о мероприятии — в материале “Ъ” «Неопровержимые рассказательства».