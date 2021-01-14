Минздрав допустил введение послаблений для вакцинированных от COVID-19

Минздрав России допускает введение некоторых послаблений для россиян, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Получить сертификат можно в личном кабинете на портале госуслуг. По словам, господина Камкина от коронавируса привились уже более 800 тыс. россиян.

«На портале госуслуг люди, которые прошли вакцинацию, имеют возможность получать сертификат… Поэтому, в принципе, если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий… не исключаем (рассмотрения такой возможности.— “Ъ”)»,— сказал господин Камкин в рамках Гайдаровского форума (цитата по ТАСС).

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко разрешил жителям региона не носить в общественных местах маски после прививки от COVID-19. Для подтверждения факта вакцинации все привившиеся получат бейджи.

Сервис, позволяющий привившимся от COVID-19 получить паспорт вакцинации, заработал на портале госуслуг с 1 января. Массовая вакцинация в России начнется с 18 января, такое поручение дал президент Владимир Путин. Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов.