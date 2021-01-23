Около тысячи нижегородцев принимают участие в акции в поддержку Навального

Около тысячи человек принимают участие в акции протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального 23 января на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде, сообщает корреспондент “Ъ-Приволжье”. У кинотеатра «Орленок» задержали около десяти нижегородцев.

Шествие началось в 14:00 у кинотеатра «Октябрь» на улице Большой Покровской. Участники акции планировали пройти по главной улице города до площади Минина, чтобы устроить там митинг. Сотрудники полиции начали перекрывать улицу, ОМОН выстроился в цепь, разделив толпу и освободив участок у здания филфака ННГУ. Протестующие стали обходить Большую Покровскую по прилегающим улицам, но их тоже стали перекрывать. Полицейские кордоны выстроились у театра драмы и ДК Свердлова, они перекрывают выходы из параллельных улиц.

Ранее до начала митингов в Нижнем Новгороде задержали координатора регионального штаба Навального Романа Трегубова, которому накануне вручили предостерожение относительно акции протеста, и активистку Татьяну Аршинову. В МВД также заранее предостерегли нижегородцев от участия в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. Беседы провели и с нижегородскими школьниками — их отговаривали от участия в акциях.

Роман Рыскаль