США и Великобритания осудили подавление протестов в России

Государственный департамент США осудил действия России во время подавления акций в поддержку политика Алексея Навального. С аналогичным заявлением выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Обе стороны призвали Россию соблюдать международные договоренности и освободить задержанных во время протестов.

«Соединенные Штаты строго осуждают использование жестких приемов против протестующих и журналистов во время протестов, проходящих на этих выходных по всей России»,— сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс (цитата по сайту ведомства). По его словам, Россия также должна освободить господина Навального, «полностью сотрудничать с международным сообществом по вопросу расследования отравления» и «достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории».

«Великобритания осуждает применение насилия со стороны властей России к мирным протестующим и журналистам. Мы призывает правительство России уважать международные договоренности по линиям Совета Европы и ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных в ходе мирных демонстраций»,— написал господин Рааб в Twitter.

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17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам дня протестов «ОВД-Инфо» сообщила более чем о 3 тыс. задержанных — это наибольшее число задержанных за сутки В Москве следователи возбудили три уголовных дела — о нападении на представителей власти, хулиганстве и повреждении имущества.

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