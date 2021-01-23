Глава дипломатии ЕС осудил действия полиции во время акций протеста в России

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что сожалеет о «непропорциональном» применении силы в ходе акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«С тревогой следим за развитием событий в России. Я сожалею о массовых задержаниях, непропорциональном применении силы, отключении интернета и телефонной связи. В понедельник мы обсудим дальнейшие шаги (в отношении России.— “Ъ”) с министрами иностранных дел ЕС»,— написал господин Боррель в Twitter.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене его условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. В российских городах 23 января проходят акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-инфо», на акциях задержали более 2 тыс. человек.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.