TMZ: адвоката убийцы Тупака нашли мертвым после подачи апелляции
Адвокат Майкл Санфт, защищавший осужденного за убийство рэпера Тупака Шакура, найден мертвым через несколько дней после подачи апелляционной жалобы в суд. Апелляцию по делу Шакура он направил 30 октября, после чего пропал без вести, пишет TMZ.
Согласно записям диспетчерской службы, 6 ноября домой к Майклу Санфту вызвали скорую. Прибывшие врачи нашли тело адвоката. Полиция не раскрывает, при каких обстоятельствах и по какой причине он умер.
Подзащитный Майкла Санфта — Дуэйн Кит Дэвис — прежде возглавлял банду South Side Compton Crips. В августе 2026 года за убийство Тупака Шакура он получил пожизненный срок с правом на условно-досрочное освобождение не раньше чем через 40 лет. Машину с рэпером обстреляли в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. 13 сентября музыкант умер от полученных ранений.