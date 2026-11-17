В ноябре 1993 года 19-летняя девушка Аянна Джексон обвинила Тупака в изнасиловании. По версии самого Шакура, они познакомились на дискотеке, где девушка сама его соблазнила, после чего они отправились в отель. Примерно через неделю она вновь к нему приехала, но, по словам Шакура, тогда он оставил ее со своими друзьями, а сам пошел спать. Проснувшись, он обнаружил девушку, бьющейся в истерике и все время повторявшей: «Почему ты позволил им со мной это сделать?!» Когда он спросил у своих друзей, что произошло, они лишь развели руками и ответили: «слишком много ниггеров»