Мирись, мирись и больше не садись
Кого из предпринимателей поправки уберегут от уголовного преследования
Бизнес могут защитить от уголовных дел по неуплате налогов, но только при условии, что предприниматель договорился о рассрочке или заключил мировое соглашение. Об этом “Ъ FM” рассказал бизнес-омбудсмен, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
По его словам, сейчас, даже если руководитель компании заключил мировое соглашение с налоговой, ему грозит уголовное преследование. ФНС все равно передает силовикам сведения о нарушениях. В последнее время ситуация обострилась, отмечает Александр Шохин:
«Налоговое администрирование ужесточилось, и ФНС начисляет на всю глубину налоговой проверки, в том числе в связи с нарушениями. И часто доначисления за, скажем, три предшествующих года, текущие налоговые платежи, плюс пени, штрафы превышают выручку текущего года. Компании могут попасть под банкротство, и им нужно искать заемные средства.
Одним из элементов более мягкой, что ли, политики по отношению к налогоплательщикам стало изменение стандартной схемы, при которой налоговая служба должна передавать в следственные органы информацию о соответствующих нарушениях. Иногда не только руководители, но и бенефициары подпадают под схему уголовной ответственности.
Видимо, налоговая служба решила действительно держать некий баланс между вот этими жесткими требованиями и возможностью компании заплатить налоги. Мы это дело приветствуем. Действительно, эту тему поднимали, в том числе и в переписке с Минфином, и с налоговой службой, и в общении устном, то есть менее формализованном, с руководителями ФНС. И мне кажется, что наш голос был услышан».
Источники «Ведомостей» также подтверждают информацию о поправках Минфина в Налоговый кодекс. По их данным, изменения уже одобрили в правительстве. Впрочем, для большей части предпринимателей, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов, ситуация не изменится, уверен партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:
«Это на самом деле небольшой сравнительный процент, потому что во многих случаях просто выходят на проверку и тут же приходит полиция. Эти поправки не относятся к такой ситуации, потому что мы еще ни о чем не договорились, никакого мирового соглашения нет. Они относятся к ситуации, когда с ФНС уже договорились, есть понятный график и, допустим, мы получили рассрочку. Тогда мы, как предприниматели, должны быть уверены, что полиция не придет. Это разграничение нужно в более широком формате. Зона неясности и угроза для предпринимателей остаются все равно большими.
Но в ограниченном числе случаев можно будет защититься. Это показывает, что когда государство говорит: “Ну, давайте вот эту маленькую площадочку закрасим”. Государство в принципе-то видит, что тут большая незакрашенная зона — и это зона риска для предпринимателя».
При этом даже после вступления новых норм в силу предпринимателям может грозить уголовная ответственность. Например, если суд отменит реструктуризацию налоговой задолженности или бизнесмен просрочит платеж. В таком случае грозит до пяти лет колонии за неуплату в особо крупном размере. Это более 56 млн руб.