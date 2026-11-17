«Это на самом деле небольшой сравнительный процент, потому что во многих случаях просто выходят на проверку и тут же приходит полиция. Эти поправки не относятся к такой ситуации, потому что мы еще ни о чем не договорились, никакого мирового соглашения нет. Они относятся к ситуации, когда с ФНС уже договорились, есть понятный график и, допустим, мы получили рассрочку. Тогда мы, как предприниматели, должны быть уверены, что полиция не придет. Это разграничение нужно в более широком формате. Зона неясности и угроза для предпринимателей остаются все равно большими.