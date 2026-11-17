Трое сообщников Игоря Карабаджакяна в сентябре этого года были признаны виновными в совершении убийств двух лиц общеопасным способом. Оба предпринимателя были застрелены в общественных местах, при большом скоплении людей. Организатор преступления Антраник Яланузян приговорен к 12 годам лишения свободы, исполнители Эдуард Карагозян и Рафаел Чолокян получили соответственно 13 и 12 лет 6 месяцев колонии. Осужденные не признали вину, но обжаловать приговор не стали. Судебный акт вступил в силу. Суд установил, что Яланузян организовал нападение на владельцев «Кандагара», намереваясь захватить их бизнес.