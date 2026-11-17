В Сочи будут заочно судить соучастника убийств двух бизнесменов
Адлерский суд Сочи принял к производству уголовное дело в отношении Игоря Карабаджакяна. Его обвиняют в убийстве совладельцев торговой фирмы «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна в начале 2000-х годов. Карабаджакян скрылся от следствия и объявлен в розыск, судебный процесс пройдет заочно.
Трое сообщников Игоря Карабаджакяна в сентябре этого года были признаны виновными в совершении убийств двух лиц общеопасным способом. Оба предпринимателя были застрелены в общественных местах, при большом скоплении людей. Организатор преступления Антраник Яланузян приговорен к 12 годам лишения свободы, исполнители Эдуард Карагозян и Рафаел Чолокян получили соответственно 13 и 12 лет 6 месяцев колонии. Осужденные не признали вину, но обжаловать приговор не стали. Судебный акт вступил в силу. Суд установил, что Яланузян организовал нападение на владельцев «Кандагара», намереваясь захватить их бизнес.
По версии обвинения, Игорь Карабаджакян был в доверительных отношениях с владельцами фирмы «Кандагар», этим воспользовался Антраник Яланузян. Злоумышленник пообещал Карабаджакяну передать ему бизнес Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна после их устранения. Карабаджакян, как считает следствие, согласился и принял участие в организации нападений, он договорился с исполнителями и передал им оружие. Карабаджакян также помог киллерам выследить жертв. Однако в итоге имущество «Кандагара» получили люди из окружения Яланузяна.