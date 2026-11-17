Умер олимпийский чемпион по хоккею Юрий Ляпкин
Хоккеист Юрий Ляпкин умер на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московского «Спартака», в составе которого защитник стал чемпионом СССР в 1976 году.
Ранее семья Юрия Ляпкина сообщила ТАСС, что он перенес инсульт. «Отечественный хоккей понес большую утрату. Мы скорбим вместе с болельщиками ''Спартака'' и всем хоккейным миром»,— говорится в заявлении. Дата и время прощания с хоккеистом будут объявлены позже.
В составе сборной СССР Юрий Ляпкин завоевал золото Олимпийских игр 1976 года. Также он четыре раза выигрывал чемпионат мира (1971, 1973–1975). В 1972 году защитник участвовал в Суперсерии против сборной Канады.