Ранее семья Юрия Ляпкина сообщила ТАСС, что он перенес инсульт. «Отечественный хоккей понес большую утрату. Мы скорбим вместе с болельщиками ''Спартака'' и всем хоккейным миром»,— говорится в заявлении. Дата и время прощания с хоккеистом будут объявлены позже.