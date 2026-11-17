В Ростовской области при атаке БПЛА снова поврежден мост через реку Миус
Из-за «прицельной атаки» БПЛА получил повреждения мост через реку Миус в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Никто не пострадал.
ЧП случилось в Неклиновском районе на участке трассы Р-280, которая идет из Ростова-на-Дону в Симферополь. Были повреждены дорожное полотно и металлические ограждения. На месте работают экстренные службы.
По данным властей региона, в общей сложности за ночь над Ростовской областью сбили около 50 беспилотников. Предыдущая атака на мост через реку Миус произошла 8 ноября, движение транспорта приостанавливали. 11 ноября участок трассы Р-280 снова перекрывали.