«Люди периодически выкрикивают лозунги»

Полицейские провели задержания участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального на Пушкинской площади. По данным МВД, там собрались 4 тыс. протестующих, официальных данных о числе задержанных нет. Как сообщают корреспонденты “Ъ”, от разных станций туда направлялись тысячи человек. Столичные власти сообщали, что участники заблокировали выходы из метро «Пушкинская» и «Тверская». Ранее в МВД отметили, что собираются расследовать все факты провокаций на несогласованных акциях. Что происходит в центре Москвы? Об этом — корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Я сейчас стою на выходе из метро «Тверская» и «Пушкинская», один из вестибюлей которой находится как раз в здании «Известий», и с той точки, где стою я, видно только сам памятник Александру Пушкину и несколько развевающихся российских триколоров. На площади у входа и выхода из метро скопилось человек 200, наверное, люди здесь находятся без каких-либо плакатов, флагов. У многих надеты на лицо маски, они просто стоят и периодически выкрикивают лозунги, которые звучат по другую сторону Тверской улицы.

Физически выйти из метро очень-очень трудно, периодически открываются двери вестибюля, а вот подземный переход буквально облепили собравшиеся, и, в общем-то, все самые высокие точки сейчас облюбовали люди, которые пытаются снимать что-то на телефоны. Нельзя сказать, что заблокированы выходы, но пройти к Пушкинской площади очень сложно. Я попытался ее обойти вокруг, и сделать это было очень сложно, поскольку люди двигаются двумя потоками в противоположных направлениях, и получается, что идти очень тесно.

Онлайн-трансляция: Акции в поддержку Алексея Навального Читать далее

Отряд ОМОНа в сцепке, в одну линию, прошел в сторону Пушкинской площади, как раз от подземного перехода, который находится рядом с Тверской улицей. Периодически полицейские вклиниваются в толпу собравшихся на площади людей, их становится ощутимо больше. Более того, сотрудники Росгвардии в полной экипировке, в черных шлемах, с темными закрытыми забралами периодически перегруппировываются неподалеку от Пушкинской площади, на прилегающих улицах, там очень много стоит полицейской техники и техники других силовых структур. Автомобилисты, проезжающие мимо, сигналят активно.

Корреспондент “Ъ” Александр Черных о происходящем на площади: Наблюдаю, как ОМОН заходит на площадь, дубинками отталкивают тех людей, которые им попадаются на пути, выбегают на парапет, бьют людей дубинками, люди стоят в сцепке, их отталкивают, оттаскивают. До этого было затишье, когда люди скорее веселились, залезали на фонари, размахивали ершиками, трусами. Полицейские тащат людей прямо за руки, за ноги и отходят обратно ко входу на площадь. Тут валяются на снегу шапки, термос чей-то. Где-то со стороны Манежной я вижу человек 15 прямо в сквере, еще человек, наверное, 15-20 стоят около входа на площадь.

Когда я был возле метро «Трубная», там группы людей порциями проходили на зеленый сигнал светофора. Периодически полицейские, которые там стояли, несколько патрулей, останавливали выборочно людей и проверяли у них документы, и досматривали содержимое сумок и рюкзаков. При мне никого после этих досмотров не задерживали.

В основном лозунги звучат именно с площади и с другой стороны Тверской улицы, не все люди поместились на самой площади. Что же касается какого-то политического выражения, помимо лозунгов и плакатов, некоторые люди стали занимать места практически в сугробах, активно начали лепить снеговиков, а некоторые даже выложили слово «свобода» на снегу ветками, которые упали со стоящих там деревьев.