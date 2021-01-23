В Екатеринбурге на акцию в поддержку Навального вышло несколько тысяч человек

В Екатеринбурге в несанкционированном шествии в поддержку оппозиционера Алексея Навального, по предварительным данным, приняло участие около 3 тыс. человек, сообщили в региональном министерстве общественной безопасности. Отметим, что сегодня в городе морозно — температура опустилась до –30°C. В шествии участвовал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По данным местных СМИ, задержано от двух до семи человек.

Шествие закончилось в сквере у драматического театра, бойцы ОМОНа выстроились в живую стену и щитами начали оттеснять людей в сторону городского пруда. Похожие действия бойцов наблюдались во время протестных акций против строительства храма в этом сквере в мае 2019 года. По словам корреспондента «Ъ-Урал», из толпы выхватывают по одному человеку, остальные люди пытаются его отбить, и в это время сотрудники ОМОНа применяют дубинки. Также была пущена дымовая шашка.

После начала задержаний в Telegram-канале регионального штаба Алексея Навального появилось сообщение с просьбой расходиться. «ОМОН вытесняет людей из сквера. Просим вас не вступать в конфликты с полицией. Наше шествие прошло очень ярко и успешно, настало время расходиться, чтобы не мерзнуть»,— говорится в сообщении регионального штаба.

По данным корреспондента «Ъ-Сибирь», в Кемерово на акции собралось более 200 человек, задержан руководитель местного штаба Алексея Навального Стас Калиниченко. По данным на странице штаба в Twitter, его везут в ОП «Центральный». Ему вменяют статью КоАП 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В Тюмени координатора штаба Алексея Навального Ивана Вострикова арестовали на пять суток за призывы выйти на митинг, сообщает Telegram-канал штаба. В протоколе говорится, что Иван Востриков «организовал публичное мероприятие, а именно разместил информацию, а также видеообращение с призывами к гражданам об участии в публичном мероприятии в виде шествия». Ему вменялась организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления об этом (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

В Кургане на акции протеста задержано от 10 до 50 человек. Всего на площадь перед кинотеатром «Россия», по оценке активистов, пришло более 500 человек. При этом другие очевидцы сообщают о 1,5–2 тыс. участников. Акция длилась чуть более часа, в городе сегодня –30°C. Среди задержанных — координатор местного штаба оппозиционера Алексей Шварц и активист Никита Ильиных.

Активисты местного штаба отмечают, что впервые за несколько лет ОМОН с дубинками избивал протестующих. Один из сотрудников организации в разговоре с “Ъ” рассказал, что силовики забирали как активных участников, тех, кто что-то кричал, так и случайных людей. По его оценке, с учетом задержаний до акции в полицию попало около 50 человек. Курганские СМИ сообщают о задержании около десяти человек. В УМВД России по Курганской области телефон дежурного сотрудника пресс-службы не отвечает. Ранее там заявляли, что не комментируют задержания.

Подробнее об акциях в поддержку Алексея Навального — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Мария Игнатова, Екатеринбург; Юлия Сасевич, Новосибирск; Юлия Гарипова, Челябинск