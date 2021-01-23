Суд в Москве арестовал адвоката Гильманова за неповиновение полиции

Симоновский суд Москвы назначил пять суток ареста адвокату «Апологии протеста» Мансуру Гильманову за неповиновение сотруднику полиции. Сам господин Гильманов сообщал, что на него напал полицейский в ОВД «Даниловский».

«Суд признал Гильманова виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок пять суток»,— сообщил его адвокат Федор Сирош «Интерфаксу».

Господина Гильманова признали виновным по ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию представителя власти). Он свою вину не признал. Его защита собирается обжаловать решение суда.

21 января Мансур Гильманов приехал в отдел полиции к задержанному ранее юристу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, признан Минюстом РФ иностранным агентом) Владлену Лосю. Задержания соратников Алексея Навального связаны с призывами выйти на несанкционированные акции в его поддержку.

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