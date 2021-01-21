Выехавший к юристу ФБК адвокат сообщил об избиении в отделе полиции

На адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова напали в ОВД «Даниловский», сообщает Telegram-канал юридической службы. По словам адвоката, его сбил с ног полицейский, положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине. Сам господин Гильманов приехал в отдел полиции к задержанному ранее юристу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, признан Минюстом РФ иностранным агентом) Владлену Лосю.

«21 января Владлен Лось сообщил мне по телефону, что находится в отделе МВД России по Даниловскому району Москвы и ему требуется помощь адвоката. В связи с этим я проследовал туда, куда приехал примерно в 18:15… Я направился в дежурную часть отдела ОМВД России по Даниловскому району Москвы. Однако около дежурной части сотрудник, находившийся на КПП, нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал. Далее он потребовал находиться в лежачем положении, руки положить за спину и не сопротивляться. Я выполнил данные требования сотрудника полиции и не сопротивлялся»,— цитирует «Апология протеста» объяснения господина Гильманова сотрудникам полиции.

На помощь Мансуру Гильманову приехал адвокат Федор Сирош, его допустили в отдел, но не пускают к доверителю. Господин Сирош написал заявление на имя начальника ОВД, в котором потребовал провести проверку. Также в ОВД приехала уполномоченный представитель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Московской области Татьяна Сустина, ее также не пускают к Мансуру Гильманову.

Ранее сегодня полицейские вручили Владлену Лосю уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Полиция задерживает и других соратников Алексея Навального: юриста ФБК Любовь Соболь, сотрудника фонда Георгия Албурова, пресс-секретаря политика Киру Ярмыш, сотрудников региональных штабов. Задержания связаны с призывами сторонников оппозиционера 23 января выйти в разных городах России на несанкционированные акции в его поддержку.

О международной реакции на задержание Алексея Навального — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».