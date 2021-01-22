Джонсон: «британский» штамм COVID-19 может быть более летальным

«Британский» штамм коронавируса, обнаруженный в конце 2020 года, может быть не только заразнее, но и более летальным, сообщает BBC со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на Юго-Востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности»,— сказал господин Джонсон на пресс-конференции.

Научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что в случае с известными штаммами из 1 тыс. человек, инфицированных COVID-19, в среднем умирают десять человек. Новая разновидность, по предварительным данным, увеличивает число умерших до 13 человек из 1 тыс., добавил он.

Ранее сообщалось, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса выявлен уже в 60 странах, территориях и областях. В январе в России разработали специальный тест для выявления «британского» штамма коронавируса. Он может определить вирус в течение полутора часов, заявил Роспотребнадзор.

О мутации коронавируса читайте в публикации “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».