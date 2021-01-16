В России разработали тест для выявления «британского» штамма коронавируса

Тест-система на выявление «британского» штамма коронавируса, созданная в России, может выявлять вирус за полтора часа. Система разработана Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени»,— говорится в сообщении ведомства. Подобный набор реагентов создан впервые в мире, сейчас завершаются его испытания, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в ближайшие две-три недели появятся тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 с мутациями.

В середине декабря Великобритания сообщила о мутации коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что он может быть на 70% более заразным. Многие страны, включая Россию, временно прекратили авиасообщение с Великобританией.

О мутации коронавируса читайте в публикации “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».