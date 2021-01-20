«Британский» штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и местностях

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса выявлен уже в 60 странах, территориях и областях, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это на десять стран больше, чем было зафиксировано 12 января.

«С 12 января VOC-202012/01 (разновидность коронавируса.—“Ъ”) была выявлена еще в десяти государствах, территориях и областях. На настоящий момент из 60 стран, территорий и областей, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступили сообщения о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах»,— говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 94 млн зараженных коронавирусом, за сутки было выявлено 312,2 тыс. новых случаев. Умерли свыше 2 млн человек. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии заболели более 96 млн, умерли свыше 2 млн.

В середине декабря Великобритания сообщила о мутации коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что он может быть на 70% более заразным. Многие страны, включая Россию, временно прекратили авиасообщение с Великобританией. В России разработали специальный тест для выявления «британского» штамма коронавируса. Она может определить вирус в течение полутора часов, заявил Роспотребнадзор.

О мутации коронавируса читайте в публикации “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».