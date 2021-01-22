Валютный рынок приценился к Алексею Навальному

Курсы доллара и евро на торгах Московской биржи в пятницу обновили максимумы с начала января. За неделю иностранные валюты подорожали на 1,5 руб. Снижение аппетита к риску у инвесторов на мировом рынке на фоне ожидания новых локдаунов негативно отразилось на валютах развивающихся стран. В дополнение к этому рост политической напряженности вокруг России усилил давление на рубль. Поддержку российской валюте на следующей неделе окажут выплаты в бюджет, однако рассчитывать на укрепление рубля пока не стоит, отмечают эксперты.

Курсы ведущих иностранных валют — доллара и евро — завершают неделю на двухнедельных максимумах. В ходе основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара поднимался до отметки 75,17 руб./$ — максимального значения с 5 января. За неделю американская валюта подорожала на 1,5 руб., причем основной рост пришелся на последние два дня. Курс евро в ходе торгов достигал 91,48 руб./€ — также максимум с 5 января и также рост на 1,5 руб. за неделю.

Ослабление рубля происходит на фоне общего негатива в мире, связанного с пандемией. Валюты и активы развивающихся экономик в целом сейчас не выглядят привлекательными, указывают эксперты. На ослабление аппетита инвесторов к рискованным активам влияют возросшие опасения перед новыми локдаунами. В частности, как отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин, в пятницу администрация нового президента США Джо Байдена объявила, что введет временные ограничения в штатах с высоким уровнем заражения COVID-19.

На фоне снижения аппетита к риску у инвесторов от 11-месячного максимума откатились цены на нефть.

По данным агентства Reuters, стоимость ближайшего фьючерса на поставку нефти Brent опускалась в пятницу на 1,2%, до $55,4 за баррель. На спот-рынке котировки российской Urals и североморской Brent также корректировались в пределах 1%, хотя и остаются выше $55 за баррель. Как отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, причиной снижения выступают существующие опасения «за стабильность спроса на топливо с учетом карантинных ограничений в ряде регионов Китая, которые были введены после вспышек заболевания коронавирусной инфекцией».

На российскую валюту помимо общих факторов действуют и внутренние, в том числе возрастание санкционных рисков. Как указывает Максим Тимошенко, накануне вечером в прессе появились сообщения со ссылкой на источники в демократической администрации, что Джо Байден не будет стремиться к смягчению отношений с Россией. По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, «возможные новые санкции пока неочевидны, но связанная с этим неопределенность оказывает давление на рубль». Кроме того, он выделяет и ограниченный объем предложения валюты экспортерами в преддверии пика налогового периода, а также усиление протестных настроений в обществе на фоне развития ситуации вокруг Алексея Навального.

Налоговый период сможет удержать курс российской валюты от более сильного снижения, отмечает Виталий Громадин. На 25 января запланированы выплаты общим объемом 870 млрд руб., а в следующий четверг ожидаются выплаты по налогу на прибыль на 180 млрд руб. Однако, как указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич, прохождение пика налоговых выплат снизит спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при сохранении негативных факторов. Поэтому он ожидает, что в ближайшие дни курс доллара может закрепиться в диапазоне 75–77,5 руб./$. По оценке Виталия Громадина, до конца месяца курс доллара останется в диапазоне 73–76 руб./$.

Отдел финансов